День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.04.25 12:00
Татьяна Русскова и Иван Щукин: «Ваш успех — наша миссия» - Торгово-промышленная палата Мурманской области
Миссия Торгово-промышленной палаты — содействовать превращению Мурманской области в привлекательный для бизнеса регион России и способствовать созданию рабочих мест.
На днях ТПП области подвела итоги ежегодного конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Мероприятие проводят при поддержке Совета Федерации и Госдумы Федерального Собрания России.
Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области, и Иван Щукин, руководитель ООО «ПМК» Северная», победитель конкурса «Золотой Меркурий», рассказывают о ходе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности, его участниках и о том, легко ли в нём побеждать.
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Последние комментарии
VtcnysQ51
13.04.25 19:25
Что-то мне этот процесс напоминает оптимизацию системы здравоохранения, которую проводили наши либералы перед пандемией. Потом пришлось отыгрывать, но до сих пор не получается.
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
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