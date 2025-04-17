Татьяна Русскова и Иван Щукин: «Ваш успех — наша миссия» - Торгово-промышленная палата Мурманской области

Миссия Торгово-промышленной палаты — содействовать превращению Мурманской области в привлекательный для бизнеса регион России и способствовать созданию рабочих мест.

На днях ТПП области подвела итоги ежегодного конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий». Мероприятие проводят при поддержке Совета Федерации и Госдумы Федерального Собрания России.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Русскова, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области, и Иван Щукин, руководитель ООО «ПМК» Северная», победитель конкурса «Золотой Меркурий», рассказывают о ходе конкурса Национальной премии в области предпринимательской деятельности, его участниках и о том, легко ли в нём побеждать.