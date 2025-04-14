Татьяна Савельева и Софья Бирюкова: о магии цирка

В Международный День цирка на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоится грандиозное представление артистов образцового цирка «Комплимент» - «Планета Цирк».

Каждый номер — это маленький спектакль, подчеркивающий индивидуальность его юного исполнителя.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Алексеевна Савельева, режиссёр образцового самодеятельного коллектива цирк «Комплимент», и Софья Дмитриевна Бирюкова, балетмейстер образцового самодеятельного коллектива цирк «Комплимент», рассказывают о подготовке в этому событию, об ожиданиях и о жизни творческого коллектива.