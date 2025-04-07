Татьяна Шляхина: о том, как поступить в мурманскую Нахимовку

Мурманское Нахимовское училище — учреждение, которое готовит будущих офицеров и воспитывает настоящих патриотов.

В филиал НВМУ в г. Мурманске ежегодно осуществляется приём несовершеннолетних граждан Российской Федерации, успешно освоивших образовательную программу начального общего образования (окончивших 4 класс), для продолжения обучения на следующих уровнях общего образования с 5 класса.

Ежегодная численность набора обучающихся в филиал определяется приказом Министра обороны Российской Федерации, который размещается для всеобщего доступа на официальном сайте Министерства обороны Российской Федерации.

Кандидаты допускается к поступлению и обучению в филиал НВМУ в г. Мурманске по состоянию здоровья, если по результатам медицинского осмотра и (или) анализа представленных медицинских документов он отнесён к I или II группам состояния здоровья.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Шляхина, заместитель начальника по учебной работе филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске, рассказывает о традициях учебного заведения и о правилах поступления в мурманскую Нахимовку.