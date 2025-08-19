День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.08.25 12:00
Татьяна Стробыкина: скоро в школу, или Родители, держитесь!
«Скоро в школу!», — это оптимистичное восклицание всё чаще попадается на глаза в разных местах и вызывает скорее волнение, чем беззаботную радость.
Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Стробыкина, психолог, рассказывает о том, как помочь ребёнку адаптироваться к ранним подъёмам и домашним заданиям после летних каникул? А если у вас вообще первоклашка? Как облегчить ему адаптацию в классе среди пока незнакомых ребят? Без паники, разбираемся в этих непростых вопросах вместе со специалистом.
Последние комментарии
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
