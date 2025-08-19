Татьяна Стробыкина: скоро в школу, или Родители, держитесь!

«Скоро в школу!», — это оптимистичное восклицание всё чаще попадается на глаза в разных местах и вызывает скорее волнение, чем беззаботную радость.

Сегодня гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Стробыкина, психолог, рассказывает о том, как помочь ребёнку адаптироваться к ранним подъёмам и домашним заданиям после летних каникул? А если у вас вообще первоклашка? Как облегчить ему адаптацию в классе среди пока незнакомых ребят? Без паники, разбираемся в этих непростых вопросах вместе со специалистом.