Татьяна Уланова - «Опора России» протянула руку помощи предпринимателям

Как выживать бизнесу в непростой ситуации, обсудили и в программе «Открытая студия» в эфире «Артик-ТВ». Гостем проекта стала председатель регионального отделения Общественной организации «Опора России» Татьяна Уланова.

Как сообщила Татьяна Уланова, председатель Мурманского регионального отделения общественной организации «Опора России», её организация организовала в Мурманске «горячую линию» поддержки предпринимателей. За первую неделю на телефонный номер 202-640 поступили более тысячи звонков.

На линии работают опытные предприниматели, основная задача которых не только консультации и разъяснения последних постановлений областного правительства, но и психологическая поддержка. Кроме того, специалисты общественной организации на самые распространенные вопросы, связанные с ограничительными мерами, отвечают во время прямых трансляций в «Инстаграм» - это новый формат взаимодействия.

Подробности можно узнать в программе «Открытая студия». Выпуск с Татьяной Улановой уже доступен для просмотра на сайте «Арктик-ТВ».