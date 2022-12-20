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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.12.22 12:00

Татьяна Ульяновская и Екатерина Матвеева: от ярких огней – только яркие впечатления, или О безопасном проведение новогодних праздников

Сегодня Новый год без фейерверков - это не Новый год! Яркие огни, хлопки и свист, от взмывающих вверх ракет, создают праздничное настроение и являются символом единения всех людей и семьи.

Да, и выбор пиротехнических средств сегодня на любой вкус и кошелёк: от привычных бенгальских огней и хлопушек до ракет и сложных фейерверков.

Другое дело, что фейерверками должны заниматься специалисты или люди, строго соблюдающие инструкции, чтобы не испортить настроение себе и окружающим. Нужно очень серьёзно подходить к этому процессу.

Самые простые рекомендации: покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию; для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода-изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования изделием. А перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.

Более подробно о правилах безопасности в праздничные дни, о том, как правильно выбрать пиротехнику, что делать с ней после использования, какие основные причины травм во время праздников и пожаров в быту, сегодня идёт разговор с гостями программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяной Ульяновской, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работу по городу Мурманску Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Екатериной Матвеевой, инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работу по городу Мурманску Главного управления МЧС России по Мурманской области.

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