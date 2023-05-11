Татьяна Вышкова: Международный форум «Библиотечный диалог стран СНГ» - об участии и победе

Международный форум «Библиотечный диалог стран СНГ» проходил с 17 по 21 апреля в Библиотеке иностранной литературы (г.Москва) и Центральной городской библиотеке имени В.В. Маяковского (г.Санкт-Петербург). Его участниками стали 30 молодых библиотекарей из России и стран СНГ.

Наша землячка - Татьяна Вышкова одержала на форуме победу в номинации «Традиционная кухня как кулинарное чудо» с эссе «Поморские козули – северное печенье России». Также Мурманская областная научная библиотека стала победителем конкурса «Премия Рудомино́».

Сегодня в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» Татьяна Вышкова, главный библиотекарь отдела библиотечного обслуживания Мурманской областной научной библиотеки, поделится своими впечатлениями об участии в Международном форуме «Библиотечный диалог стран СНГ».