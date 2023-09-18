Татьяна Вышкова: об акции «Литературный диктант», или Кто, где и на сколько вопросов будет отвечать?

23 сентября в Мурманске пройдёт акция «Литературный диктант». Она состоится уже в третий раз. Инициатор мероприятия – областная научная библиотека.

В этом году диктант будут писать более чем на 1220 площадках в 14 странах мира. Среди них, например, Беларусь, Казахстан, Камбоджа, Киргизия, Ливан, Аргентина, Таиланд…

Участникам предстоит ответить на 20 непростых вопросов.

Какая основная цель «Литературного диктанта»? Есть ли те, кто участвует в акции уже в третий раз? Кто и каким образом составляет вопросы? И можно ли ещё успеть заявиться на эту акцию? На эти и другие вопросы ответит гость программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - главный библиотекарь Мурманской областной научной библиотеки Татьяна Вышкова.