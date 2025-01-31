Татьяна Захарова и Дмитрий Науменко: о ходе и первых итогах учений МЧС России «Безопасная Арктика – 2025»

Участие в мероприятии приняли 25 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации и 17 крупных компаний. Всего в первый день учений «Безопасная Арктика – 2025» специалисты оперативных служб в регионах отработают восемь условных происшествий.

В Архангельске стартовали масштабные учения МЧС России по защите регионов Арктической зоны.

Участие в мероприятии приняли 25 федеральных органов исполнительной власти, две госкорпорации и 17 крупных компаний. Всего в первый день учений «Безопасная Арктика – 2025» специалисты оперативных служб в регионах отработают восемь условных происшествий. Одна из них, связанная со спасением людей из-за схода лавин, прошла сегодня в Кировске на южных склонах горы Кукисвумчорр.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Захарова, начальник отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Мурманской области, и Дмитрий Науменко, кризисный психолог, экс-психолог МЧС, рассказывают о ходе учений, в каких регионах они проходят, какие задачи выполняют спасатели и о том, какие силы и техника в учении задействованы.