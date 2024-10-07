Татьяна Захарова и Константин Масловец: о Дне гражданской обороны России

День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября.

4 октября 1932 года постановлением правительства была создана общесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось создание системы Гражданской обороны страны. В 1961 году МПВО была преобразована в гражданскую оборону (ГО) СССР. В это время были разработаны теоретические основы защиты населения, а на территории всей страны осуществлен комплекс организационных, инженерно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и других специальных мероприятий.

Гражданская оборона является составной частью оборонного строительства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших функций государства.

Сегодня гости программы «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» - Татьяна Захарова и Константин Масловец, сотрудники Управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Мурманской области, рассказывают о том, как и какими силами обеспечивается безопасность населения нашего региона.