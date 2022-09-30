Татьяна Захарова и Константин Масловец: о приближающемся 90-летии гражданской обороны, или Готово ли население Мурманской области к чрезвычайным ситуациям

4 октября в России отмечается 90 лет со дня образования системы гражданской обороны.

В период напряжённой международной обстановки, с возникновением угроз применения потенциальным противником ядерного оружия и других современных средств массового поражения от специалистов гражданской обороны требуется поддерживать на высоком уровне готовности систему оборонных мероприятий по защите населения и объектов экономики от поражающих факторов.

В наше время, когда усложняются и технологические процессы, на производстве применяется всё больше сильнодействующих ядовитых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, когда происходят катастрофы и стихийные бедствия, значительно возросла и социально-экономическая значимость гражданской обороны.

Чем занимаются сотрудники гражданской обороны? Где в Мурманской области располагаются бомбоубежища? Как за последнее время изменились средства индивидуальной защиты?

Обо всём этом и многом другом идёт разговор в программе «Открытая студия «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» с гостями студии Татьяной Захаровой, начальником отдела мероприятий гражданской обороны и подготовки населения ГУ МЧС России по Мурманской области, и Константином Масловец, начальником отдела инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты и первоочерёдного жизнеобеспечения населения ГУ МЧС России по Мурманской области.