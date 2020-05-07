«Таврида» - пандемия вряд ли удержит жителей Мурманска от летнего отдыха

Они рванут хотя бы в среднюю полосу или на юг России. К слову, провести отдых можно с пользой, например, в бухте Капсель, которая располагается в Крыму, уже активно готовятся к «Тавриде». В этом году молодёжный арт-кластер будет проходить в обновленном формате.

В этом году форум «Таврида» будет проходить с июня по октябрь. Однако дата может измениться из-за непростой эпидемиологической обстановки. Но пока, всё идёт по плану, организаторы готовят много новшеств. Например, на «Тавриде» появились такие творческие направления как «Индустрия моды» и «Повышение региональной привлекательности». А вот традиционных смен не будет, вместо них введён новый формат анти-школ.

Игорь Пусачев, резидент арт-кластера «Таврида»: «Участник самостоятельно формирует своё расписание. Он выбирает сам, чем ему заниматься в течение дня, какую лекцию посетить, на какой мастер-класс сходить и научиться чему-то новому. Участники получают возможность работать. Открылся многофункциональный каворкинг для тех, кто не любит спать по ночам, а поток искусства льется постоянно».

Теперь участники могут даже покидать территорию фестиваля и отправляться на экскурсии в другие города Крыма. В общем, много нового интересного впереди. Кстати, присоединиться к фестивалю могут молодые творцы от 18 до 35 лет включительно. В этом году от Мурманской области поехать на «Тавриду» могут 19 человек.

Игорь Пусачев, резидент арт-кластера «Таврида»: «Для того, чтобы попасть на форум, необходимо зарегистрироваться на едином портале Таврида.арт, там же подать заявку на творческую анти-школу, выполнить творческое задание, дождаться приглашения на форум и добро пожаловать».

Нельзя забывать о том, что участники могут получить гранты. За пять лет существования проекта их роздано на 160 миллионов рублей. В этом году на реализацию творческих проектов есть шанс получить до 3 миллионов.