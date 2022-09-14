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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.09.22 19:30

«Таврида-АРТ» заряжает молодых северян

«Таврида-АРТ» - первый фестиваль творческих сообществ, который проходит в городе Судак, расположенном на территории Крыма. Данную площадку давно принято считать местом для творческого самовыражения и развития юных деятелей искусства.

История Тавриды началась ещё в 2015 году, тогда она получила статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. Уже в 2019 году проект вырос в арт-кластер, объединяющий образовательные заезды, креативные индустрии, фестиваль, гранатовый конкурс и многое другое. 

Ежегодно фестиваль «Таврида-АРТ» собирает вокруг себя тысячи участников и зрителей, ведь эта площадка действительно уникальная. Здесь собираются деятели сферы искусств: архитекторы, писатели, скульпторы, дизайнеры, музыканты, художники и режиссёры. Опытные творцы общаются и делятся знаниями с новичками, генерируя вместе новые идеи.

Анна Гришко, амбассадор «ТавридыАРТ»: «Сейчас «Таврида» – это самый крупный арт-кластер нашей страны, это некий двигатель креативных индустрий, который действительно показывает свою актуальность, потому что, как мы видим, как развивается арт-кластер, те темпы, потому что сейчас уже там строится и университет креативных индустрий. Планируется, что арт-кластер будет круглогодичным. Это уникальное совершенно событие для нашей страны».

Анна Гришко уже второй год остается амбассадором «Тавриды». Рассказывает молодёжи о преимуществах проекта. О сменах на проекте Анна знает не понаслышке, ведь сама дважды была участницей «ТавридыАРТ» на музыкальном направлении.

Северяне, по словам Анны, принимают тоже активное участие в проекте – каждый год поступает много заявок из Заполярья.

Анна Гришко, амбассадор «ТавридыАРТ»: «Мурманская область, мурманчане всегда являются активными участниками арт-кластера «Тавриды», потому что тот же, например, контейнер-холл проект, он в своё время был так же победителем грантового конкурса на «Тавриде». И те знаковые события культурной жизни нашего региона происходят в том числе благодаря арт-кластеру».

Мария Максимова, в последние минуты до завершения регистрации, успела подать заявку на участие в смене «Новые медиа» арт-кластера «ТавридаАРТ». Подготовила видео-визитку и выполнила творческое задание.

На вопрос, почему она решила участвовать, говорит, чтобы найти новые смыслы и технологии, о которых мы ещё не знаем и даже не думаем».

Мария Максимова, кандидат «Тавриды-Арт», г. Мурманск: «Любые мастерские, арт-школы, какое-то такое концентрированное обучение - не в твоём городе, вообще, возможно, не в твоём часовом поясе. И это возможность. Ты всегда открываешь для себя что-то новое, у тебя по-другому начинает работать мозг. Это возможность пообщаться с единомышленниками».

Елена Трапезникова уверена, что всё реально. Этим летом у неё получилось съездить на Крымский полуостров, став участницей Тавриды в музыкальном направлении. Конечно, впечатления от проведенного времени остались самые незабываемые.

Елена Трапезникова, участник арт-кластера «Таврида-АРТ», г.Мурманск: «На нашей смене были эксперты - профессионалы в своей сфере, люди, которые любят своё дело, которые со всей душой рассказывают о своём деле, о своих мероприятиях, о своих проектах. Это всё про музыку. Поэтому и заряд энергии, и мотивация, и много знаний, и новых компетенций, знакомств, что для меня очень важно».

Самое главное, подчеркивают организаторы, что на сегодняшний день такая возможности есть у молодёжи. Нужно просто сделать смелый шаг.

Елена Трапезникова, участник арт-кластера  «Таврида-АРТ», г.Мурманск: «Когда ты в семь утра приходишь на пляж, потому что у тебя это единственное время, когда можно сходить на море. В семь утра ты приходишь на пляж, а на возвышенности стоит маяк, там уже стоит трубач и трубит вовсю. Получается, что ты засыпаешь с музыкой, ты просыпаешься с музыкой! Это прекрасно!».

Последний этап проведения арт-кластера Таврида в этом году закончится осенью. 

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