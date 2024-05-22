«Таврида.Арт» приглашает молодых и творческих ребят на свой фестиваль

Это место, где можно раскрыть свой потенциал и начать делать первые шаги к мечте. Но как этого добиться и чего ждать от масштабного всероссийского проекта, мурманской молодёжи рассказали амбассадоры «Тавриды».

«Таврида» - это не просто фестиваль в Крыму, а большой проект, который длится весь год. Регулярно молодёжь со всей страны может стать её участниками.

Но что же такого привлекательного в нём? Об этом решили рассказать амбассадоры Тавриды от Мурманской области.

Кристина Зайцева, медиа-амбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области: «В первый раз, когда я приехала на «Тавриду», появилось сразу же чувство восторга, восхищения от того, что я вижу вокруг себя. Потому что это невероятно. В таком месте я никогда в жизни не была.

У нас обширный спектр образовательных заездов, куда можно податься каждому человеку, который хоть как-то имеет отношение к творчеству или к науке. Бывают заезды, которые происходят в коллаборации с другими сферами помимо творчества. Поэтому любой найдёт для себя то, что ему по душе и обязательно захочет вернуться туда ещё раз».

Арт-кластер «Таврида.Арт» - это пристань для молодых творцов. Здесь место найдётся для каждого, стоит только захотеть раскрыться и развиваться. Для участников проводят мастер-классы, лекции, развлекательные программы, а лучшие сами становятся артистами или даже амбассадорами, например, наш мурманский танцор Сергей Аникиев, который посетил «Тавриду» уже трижды.

Сергей Аникиев, амбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области: «Я разделяю все ценности «Тавриды» и мне близко, что ребята делают, что они создали уже за такое короткое время, на мой взгляд. И скольких людей уже научили, собрали, познакомили. Даже у меня много контактов появилось с разных регионов с ребятами. Мы даже кого-то привозили уже с мастер-классами к нам. Да, творческие связи наладились. Одна девочка из Карелии приезжала на мастер-класс. У меня такая миссия есть, цель – давать молодым ребятам развиваться, молодым творцам, хореографам – по моей направленности».

На Тавриде можно быть волонтёром или амбассадором. А ещё, если вы думаете, что это место только для молодых людей, то ошибаетесь. Возможности фестиваля расширяются, посетить его могут люди старше 35 лет в рамках академии творческих индустрий «Меганом».

Кристина Зайцева, медиа-амбассадор арт-кластера «Тавриад.Арт» в Мурманской области: «Также есть партнёрские проекты, например, на фестивале молодого искусства в этом году будет точка «Родные и любимые». В партнёрстве с «Движением Первых» там будет образовательный заезд и активности для семей. Туда могут приезжать даже дети».

Ознакомиться с программой фестиваля можно на официальном сайте «Таврида», там же можно оставить заявку на участие.