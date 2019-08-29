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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.19 19:30

Таймырские школьники стали юнармейцами на борту «Вице-адмирала Кулакова»

В Дудинке на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков»,  возглавляющего арктическую группировку Северного флота в дальнем походе, 68 таймырских школьников посвятили в юнармейцы. Им вручили  красные береты и значки. Маленькие патриоты  поклялись в верности Отечеству и исполнили гимн России.

Командующий Кольской флотилией Северного флота Олег Голубев дал напутствие молодым людям, пожелав ребятам быть достойными продолжателями славных традиций служения России.

«Я от всей души вас поздравляю, чтобы все задуманное сбылось! Ура, товарищи, ура!» - сказал Олег Голубев,  командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

В этот же день экипажи кораблей и военнослужащие морской пехоты Северного флота приняли участие в торжественных мероприятиях, которые посвятили 77-летию обороны Диксона от атаки германского крейсера «Адмирал Шеер» в 1942 году. К мемориалу воинов-таймырцев, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили венки.

 

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