Таймырские школьники вступили в ряды юнармейцев на борту большого противолодочного корабля Северного флота

В городе Дудинка на борту большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота состоялась церемония принятия школьников в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Торжественную клятву юнармейца дали 56 молодых людей и девушек.

После произношения торжественной клятвы школьникам вручили береты со значками движения «Юнармия». Также североморцы провели для юнармейцев экскурсию по кораблю. Рассказали о вооружении, дали посидеть за штурвалом вертолёта, показали капитанский мостик от куда идёт управление всеми системами.

Ранее, при прохождении порта Диксон, расположенного в юго-восточной части Карского моря, на борт большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» были доставлены школьники Таймыра и Норильска. В период перехода к порту Дудинка таймырские школьники изучили устройство корабля и пробовали себя в различных военно-морских специальностях. Порадовали североморцы ребят и сладким подарком.

На Таймыр корабли Северного флота зашли в рамках арктического похода, который стартовал 5 августа. Планируется, что он продлится около двух месяцев и будет проходить по морям Ледовитого океана, в том числе в районах трассы Северного морского пути.