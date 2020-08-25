Таймырские юнармейцы на корабле «Се5вероморск» прошли посвящение морской водой

Во время похода Арктической группировки Северного флота на борту одного из кораблей несколько дней вместе с моряками несли службу таймырские юнармейцы.

Уходили в море простыми юнармейцами, а вернуться домой воинами-североморцами. Это конечно не боевое крещение в настоящем походе, но даже так, восьми таймырским школьникам хватит впечатлений на всю жизнь. Ведь на борту корабля «Североморск», где ребята два дня проходили ознакомительную программу начальной военной подготовки, их по старой морской традиции посвятили в моряки-противолодочки. Судя по тому, как парни усиленно стараются не морщиться, в чайник военные налили, как и положено, морскую воду.

Экскурсии, конечно хорошо, но спать юнармейцам пришлось в кубриках личного состава. Здесь мама не поможет заправить постельное белье, да и дома кровать заметно удобнее корабельной койки. Отбой, как и обед, строго по расписанию. В столовую ребята ходили вместе с военными.

Разбирать автомат Калашникова и стрелять парни умеют, но вот оружия и экипировку морских десантников видят впервые. А ведь в тяжёлом бронежилете с полным боекомплектом нужно ещё и бегать.

Напомним, во время перехода кораблей арктической группировки по Енисею из Диксона в Дудинку на их борту по договорённости с командованием впервые находились таймырские юнармейцы, для которых этот маленький, но запоминающийся поход стал поощрением за высокие показатели в учёбе, дисциплине и общественную активность.