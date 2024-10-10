«Тайны Тициана»: в «Кировке» состоится презентация книги кольского писателя

Книга «Рассказы нашего детства» мурманского писателя Сергея Алешина вышла в свет в 2022 году. В ней описаны ситуации, в которые попадал мальчик Данилка.

Его жизнь – это постоянные сомнения и компромиссное отношение к открытиям, вечная борьба между детским максимализмом и ребячьей неуверенностью.

Сергей Алешин, писатель: «Он смотрит на мир широко открытыми глазами и его очень многое волнует. Он задается огромным количеством вопросов, на которые автор, глазами своих внуков, детей и с позиции своего возраста делает попытки дать ответы на вопросы, которые волнуют молодых мальчишек. В следующей книге Данилка взрослеет и становится уже юношей».

Сейчас в свет выходит книга «Тайна Тициана», где уже повзрослевший Данилка всё также ищет ответы на волнующие его вопросы и узнает много нового. Кроме того, в повести собраны ещё и спорные исторические факты, о которых может порассуждать читатель.

Сергей Алешин, писатель: «Вторая часть - это исторические приключения, это исторический детектив, это повествование об искусстве вообще и о живописи, в частности. И всё это замешано немного на мистике, которая позволяет читателю окунуться в эпоху Средневековья».

Сергей Алешин работает уже над третьим произведением из этого цикла. А презентация «Тайны Тициана» состоится 12 октября в малой гостиной Дворца культуры имени С.М. Кирова.