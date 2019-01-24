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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.01.19 19:30

ТБО - новая квитанция, первая партия отходов, надежды на выработку топлива

Уже с 5 февраля жители Мурманской области получат новые квитанции  за новые услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. О преимуществах новой системы и планах по сортировке и переработке мусора узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

В соответствии с федеральным законом, с 1 января все регионы должны были перейти на новую систему обращения с отходами. В Заполярье  подготовку к этому событию начали за год ранее, и это принесло свои плоды. На сегодняшний день область признана лучшей в СЗФО. А по оценкам жителей региона, так считают чиновники правительства региона, в этом году в новогодние праздники во дворах было чище, чем обычно. И это не единственная положительная сторона изменений.

- Важно, что мы начали работать. Напомню, что одним из главных преимуществ новой системы обращения с ТКО является закрытие старых свалок, - сообщил журналистам Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Крупнейшая свалка за Полярным кругом в пос. Дровяном закрыта с 1 января. И естественно, если свалка закрывается, то её необходимо ликвидировать.

Для ликвидации полигона в Дровяном удалось получить 328 млн рублей федеральных средств. Общая стоимость проекта оценивается в 462 миллиона рублей. Работы будут выполнены до 2021 года. Важная страница в новой системе обращения  – сортировка и переработка отходов. Первые 4 тонны мусора, отсортированного в новом технопарке, удалось продать уже сейчас.  В планах – наладить работу линии так, чтобы можно было реализовать максимум сырья, а это, по словам специалистов, позволит снизить тариф для населения.

- На сегодняшний день в этом отношении в Мурманской области  одна проблема - у нас нет  производств, образно говоря, мы можем выбрать  из мусора всё что угодно, но нам физически некому это продать, - отметил Андрей Петров, директор Мурманского филиала АО «Управление отходами». - Допустим, например, всем известная пластиковая банка:  она сортируется белая отдельно, цветная отдельно, даже крышечки отдельно. Это разные фракции, соответственно стоимость разная. Но ближайшие производства, для которых это является сырьём, находятся  в Ленинградской, Вологодской областях.

Именно поэтому сейчас обсуждается не только вопрос привлечения инвесторов из других регионов  для создания производств на местах, но и поддержка местного бизнеса, который использовал бы в качестве сырья эти отходы. Также ведётся активная работа по предварительным расчётам того, как и в каком объёме можно будет использовать отходы в качестве топлива.

- Могу сказать,  тепло будет дешевле, чем тепло, произведенное на мазуте, - сказал Евгений Никора, заместитель губернатора Мурманской области. - Я осторожно могу сказать, что больше половины коммунальных отходов Мурманской области в горизонте 5-6 лет мы сможем направлять на производство тепла.

Северяне начнут получать новые квитанции уже с 5 февраля. Тариф  на данные услуги 133,5 рубля за человека. По всем интересующим вопросам  можно обратиться в офисы и на «горячую линию» предприятия «Управление отходами».

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