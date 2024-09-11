Театр «Комедиограф» поможет нам окунуться в атмосферу XIX века

15 сентября в 17 часов в «Кировке» самодеятельный коллектив драматического театра «Комедиограф» покажет на большой сцене спектакль по пьесе знаменитого классика Александра Островского.

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось заглянуть за кулисы во время одной из репетиций труппы.

Окунуться в атмосферу XIX века можно будет уже в ближайшее воскресенье на спектакле Народного драматического театра «Комедиограф» в ДК Кирова, работу над которым самодеятельный коллектив начал в сентябре прошлого года.

Марина Бабкина, руководитель Народного самодеятельного коллектива драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Спектакль по пьесе нашего великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Называется «Доходное место». Мы не весь материал взяли. Мы некоторые сцены убрали, адаптировали, применили к себе, к своему коллективу и к своим возможностям».

Сейчас у коллектива идёт подготовка – адаптация своей постановки для Дворца культуры. До этого «Доходное место» уже показали мурманчанам, было это в фестивальном зале – формат другой, отличается от большой сцены ДК.

Марина Бабкина, руководитель Народного самодеятельного коллектива драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Пространство другое, другая высота, ширина, кабинет сцены другой. Зритель будет сидеть не так как в фестивальном зале – один метр и он уже тут – у нас рядом. И мы вместе с ним здесь. А тут настоящая четвертая стена – далеко. И только в какие-то моменты актёр выходит за рамки этой границы и идёт в зал, но это совсем чуть-чуть».

Заглянула съёмочная группа «Арктик-ТВ» и в гримёрку к актёрам.

Здесь участники постановки готовятся к выходу. Например, Мария Кириллова играет мать двух девушек на выданье - Фелисату Герасимовну Кукушкину.

Мария Кириллова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Это достаточно неприятный характер».

А вот Полину – вторую дочь – госпожа Кукушкина считает несмышлёной и слишком уж мечтательной, оторванной от повседневной жизни.

Варвара Даниленкова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Киров: «Моя героиня - это как раз-таки дочь Кукушкиной – Полина. Как считает её маменька, она немножко недалёкая, хотя, на мой взгляд, …хеппи-энду».

Интересно было работать коллективу «Комедиографа» и с особенным языком Островского.

Мария Кириллова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца Культуры имени С.М. Кирова: «Только когда начинаешь этот текст учить, тогда понимаешь, какое это сокровище».

Премьера спектакля «Доходное место» в стенах ДК Кирова состоится 15 сентября в 17 часов.