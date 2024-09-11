Вопросы бережного отношения в природе обсудят на фестивале «Териберка. Перезагрузка»Кому проще всего найти работу в Мурманской области этой осенью
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.24 19:30

Театр «Комедиограф» поможет нам окунуться в атмосферу XIX века

15 сентября в 17 часов в «Кировке» самодеятельный коллектив драматического театра «Комедиограф» покажет на большой сцене спектакль по пьесе знаменитого классика Александра Островского.

Съёмочной группе «Арктик-ТВ» удалось заглянуть за кулисы во время одной из репетиций труппы.

Окунуться в атмосферу XIX века можно будет уже в ближайшее воскресенье на спектакле Народного драматического театра «Комедиограф» в ДК Кирова, работу над которым самодеятельный коллектив начал в сентябре прошлого года.

Марина Бабкина, руководитель Народного самодеятельного коллектива драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Спектакль по пьесе нашего великого русского драматурга Александра Николаевича Островского. Называется «Доходное место». Мы не весь материал взяли. Мы некоторые сцены убрали, адаптировали, применили к себе, к своему коллективу и к своим возможностям».

Сейчас у коллектива идёт подготовка – адаптация своей постановки для Дворца культуры. До этого «Доходное место» уже показали мурманчанам, было это в фестивальном зале – формат другой, отличается от большой сцены ДК.

Марина Бабкина, руководитель Народного самодеятельного коллектива драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Пространство другое, другая высота, ширина, кабинет сцены другой. Зритель будет сидеть не так как в фестивальном зале – один метр и он уже тут – у нас рядом. И мы вместе с ним здесь. А тут настоящая четвертая стена – далеко. И только в какие-то моменты актёр выходит за рамки этой границы и идёт в зал, но это совсем чуть-чуть».

Заглянула съёмочная группа «Арктик-ТВ» и в гримёрку к актёрам.

Здесь участники постановки готовятся к выходу. Например, Мария Кириллова играет мать двух девушек на выданье - Фелисату Герасимовну Кукушкину.

Мария Кириллова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Кирова: «Это достаточно неприятный характер».

А вот Полину – вторую дочь – госпожа Кукушкина считает несмышлёной и слишком уж мечтательной, оторванной от повседневной жизни.

Варвара Даниленкова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца культуры имени С.М. Киров: «Моя героиня - это как раз-таки дочь Кукушкиной – Полина. Как считает её маменька, она немножко недалёкая, хотя, на мой взгляд, …хеппи-энду».

Интересно было работать коллективу «Комедиографа» и с особенным языком Островского.

Мария Кириллова, актриса Народного драматического театра «Комедиограф» Дворца Культуры имени С.М. Кирова: «Только когда начинаешь этот текст учить, тогда понимаешь, какое это сокровище».

Премьера спектакля «Доходное место» в стенах ДК Кирова состоится 15 сентября в 17 часов.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ждёт ли Мурманскую область коммунальный коллапс этой осенью: оценка готовности рынка труда в ЖКХ-сфере
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
-Правовая консультация (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире23:30«Шоу профессий». Документальный фильм, Сезон 1 (6+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 24 копейки, доллар поднялся на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)АО «Мурманэнергосбыт» исполнилось 15 лет-PRO ЖКХ (18+)Кошелёк: чем теперь грозит просрочка по платёжкам услуг ЖКХ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности: одни из самых высоких зарплат и все больше женщин-работниц. Чем живёт отрасль-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в сентябре 2024 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика