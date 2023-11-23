Театр кукол готовит подарок для взрослых – спектакль «Ночь перед Рождеством»

Близится Новый год, а это пора, когда даже взрослые окунаются в мир детства и исполнения желаний. Для того чтобы погрузить людей в мир волшебства и сказок в Мурманском областном театре кукол поставили спектакль по повести Николая Васильевича Гоголя «Ночь перед Рождеством».

В областном театре кукол поставили яркий и красочный спектакль для взрослых «Ночь перед Рождеством». Представление окунёт зрителей в предновогоднюю атмосферу и покажет настоящее волшебство.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Репертуар взрослых спектаклей в нашем театре увеличивается ежегодно. Мы ежегодно ставим постановку. Сейчас уже 5-6 спектаклей мы имеем. Я думаю, что ещё, может быть, пять-шесть спектаклей мы поставим, тогда у нас хороший и добротный репертуар для взрослого зрителя».

В этом спектакле актеры будут взаимодействовать с куклами, что придаст происходящему на сцене таинственности.

Пётр Васильев, главный режиссёр Мурманского областного театра кукол: «Всё-таки мы театр кукол, и я лично кукол очень люблю. Основная нагрузка будет на куклах. Актёры введут зрителей в сказочную атмосферу и немножко расскажут, что такое невидаль эти вечера на хуторе близ Диканьки».

В постановке играют в том числе заслуженные артисты России Владимир Пьянков и Наталья Петрунина. Персонаж с чертами характера старой переперчихи Наталье достался впервые. Ранее она играла более добрых героев, но и новое перевоплощение актрисе тоже нравится.

Наталья Петрунина, актриса Мурманского областного театра кукол, заслуженная артистка РФ: «Противная такая, ходит такая везде, такая злючка, сплетница ужасная, бегает по дворам, всё выискивает, вынюхивает, высматривает и всем докладывает».

Премьера спектакля «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» в областном театре кукол состоится 24 ноября. Он на два часа окунет зрителей в самое таинственное и мистическое время в году – Рождественский сочельник.