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День за днём с «Арктик-ТВ»26.09.17 19:30

Театр кукол готовится к Новому году, мечтая о переезде в новое здание

Юбилейный 85-й сезон в Мурманском областном театре кукол 23 сентября открыл спектакль «Гадкий утёнок». Перед началом действа для детей разыграли сказочное представление. Чтобы отыскать ключ к двери, ведущей на сцену, необходимо было разгадать множество загадок.

А как идёт подготовка к следующим спектаклям, узнавали журналисты «Арктик-ТВ».

Зайчики, пингвины, мальчики и Дед Мороз. Это не перечисление игрушек, а будущие герои новогодних спектаклей, которые уже сейчас готовит областной театр кукол. Пока что они мало напоминают любимых персонажей, совсем не похожи на свои прототипы на рисунках.

- Сейчас готовимся. Делаем два спектакля к Новому году - «Умка» и «Как Дед Мороз на свет появился». Они рассчитаны на  маленьких зрителей, от 2-х до 4-х лет. Работа интересная. Эскизы можно уже посмотреть. Работа идёт полным ходом.

Процесс изготовления кукол трудоемкий и требует времени. Впрочем, на создание одной игрушки уходит примерно неделя.  «Сейчас мы работаем над спектаклем «Как Дед Мороз появился?. Эта постановка для самых маленьких детишек на Новый год», - рассказывает Надежда Дерева, художник-бутафор Мурманского областного театра кукол.  – У нас вот можно посмотреть на фигуры зайчиков».

Сделаны зайчики из пенопласта, затем их обваляют в папье́-маше́ и разукрасят. К началу ноября весь реквизит будет готов, тогда и начнутся генеральные репетиции.

Ещё одной важной для коллектива театра темой является ремонт нового здания на проспекте Ленина, 27, которое им в собственность передали ещё в 2012 году. Недавно из областного бюджета было выделено финансирование, а подрядчик -  мурманская строительная компания «МНК-ГРУПП» месяц назад активно приступила к работам.

- Это позволит объединить все цеха, все структуры театра в одном здании, - говорит Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол. - Многие годы наши помещения были разбросаны по всему городу. Для нас объединение это очень важно, особенно при производстве спектаклей, при подготовке мероприятий. Это позволит нам ставить более масштабные спектакли. Там есть подъёмные устройства, поэтому мы сможем менять картины, сцена значительно больше и удобнее для зрителей. Будет два зрительных зала: один на 60, другой на 33 места.

На все работы по капитальному ремонту бывшего Дома офицеров уйдет около 230 миллионов рублей, а реконструкция займёт 2 года. Поэтому уже в 2019 году театр кукол сможет порадовать зрителя не только яркими представлениями, но и новыми апартаментами. 

 

 

 

 

 

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