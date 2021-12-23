Театр кукол подготовил для юных зрителей две новогодние премьеры

Для ребят от 2-х лет и старше артисты покажут спектакль «Подарок для мышки». Это история об одной Маленькой Мышке, которая поселилась под крыльцом одной Большой Семьи.

Постановка «Аленький цветочек» рассчитана на детей старше 5 лет. Это история по мотивам сказки Сергея Аксакова и большой спектакль для тех, кто верит в новогодние чудеса и любит театр.

В январе юных северян также ждут уже полюбившиеся постановки по мотивам классических детских произведений отечественных и зарубежных авторов. А взрослого зрителя приглашают на спектакль «Несколько дней из жизни господина де Мольера», основанный на романе Михаила Булгакова.

Кроме того, продолжает работать проект #ОткрытаяСцена – уникальная возможность для профессиональных творческих коллективов выступить на площадке Мурманского театра кукол. Так в январе зрителей ждёт концерт QuestoTrio и Екатерины Ефремовой «Старые весы».