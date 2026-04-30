Театральная студия «Домино» открыла восьмой творческий сезон

Юные служители искусства уже подготовили яркие выступления и новые постановки.

Совсем юные актёры, но уже с большим желанием радовать зрителей. Новая постановка 8-го сезона театральной студии «Домино» называется «Кто украл светофор». Маленькие артисты играют жителей леса, которые спорят о том, зачем же нужен светофор и куда он пропал.

Готовит юные таланты к выступлениям и оттачивает их способности актриса областной драмы Анна Будовская.

Анна Будовская, актриса Мурманского областного драматического театра, режиссёр-педагог театральной студии «Домино»: «Для ребят это большой объём текста. Они такие молодцы, так здорово всё сделали».

Сейчас на сцене одна из самых юных групп под названием «Маска». Актёрам по 10-11 лет. Несмотря на возраст, маленькие театралы ответственно подходят к ролям и выкладываются на полную. К слову, зрителями могут стать все желающие.

Александр Титовский, художественный руководитель театральной студии «Домино»: «Нам важно, чтобы дети выходили на сцену и получали творческий рост, чтобы все радовались на наших спектаклях, чтобы было как можно больше гостей».

Театральная студия «Домино» готовит и самых маленьких артистов - воспитанников детских садов и школьников, и более взрослых актеров – это студенты и творческая молодёжь города.

В новом сезоне от «Домино» стоит ждать удивительных сказочных историй и больших серьёзных театральных постановок. Подопечные пробуют себя в разных жанрах и амплуа. А совсем скоро - 7 и 8 мая театральная студия поставит спектакли посвящённые Дню Победы.