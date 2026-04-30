Театральная студия «Домино» открыла восьмой творческий сезон

Юные служители искусства уже подготовили яркие выступления и новые постановки.

Совсем юные актёры, но уже с большим желанием радовать зрителей. Новая постановка 8-го сезона театральной студии «Домино» называется «Кто украл светофор». Маленькие артисты играют жителей леса, которые спорят о том, зачем же нужен светофор и куда он пропал.

Готовит юные таланты к выступлениям и оттачивает их способности актриса областной драмы Анна Будовская.

Анна Будовская, актриса Мурманского областного драматического театра, режиссёр-педагог театральной студии «Домино»: «Для ребят это большой объём текста. Они такие молодцы, так здорово всё сделали».

Сейчас на сцене одна из самых юных групп под названием «Маска». Актёрам по 10-11 лет. Несмотря на возраст, маленькие театралы ответственно подходят к ролям и выкладываются на полную. К слову, зрителями могут стать все желающие.

Александр Титовский, художественный руководитель театральной студии «Домино»: «Нам важно, чтобы дети выходили на сцену и получали творческий рост, чтобы все радовались на наших спектаклях, чтобы было как можно больше гостей».

Театральная студия «Домино» готовит и самых маленьких артистов - воспитанников детских садов и школьников, и более взрослых актеров – это студенты и творческая молодёжь города.

В новом сезоне от «Домино» стоит ждать удивительных сказочных историй и больших серьёзных театральных постановок. Подопечные пробуют себя в разных жанрах и амплуа. А совсем скоро - 7 и 8 мая театральная студия поставит спектакли посвящённые Дню Победы.

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

-Скоро в эфире00:30«Блокбастер». Художественный фильм (16+)01:50«Несносные леди». Художественный фильм (18+)03:45«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Интерес северян к фондовому рынку продолжает расти-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 87 копеек, доллар потерял почти 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

