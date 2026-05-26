Театральная студия «Домино» провела премьерный показ спектакля «Мышеловка»

Это двухчасовой детектив, который создан коллективом подростковой группы.

Поставить детективную пьесу Агаты Кристи решились юные актёры театральной студии «Домино». Действие разворачивается в маленьком провинциальном городке. В старом доме собирается группа людей, где вскоре происходит убийство.

Сложность жанра заключалась в том, чтобы постоянно держать интригу и отводить внимание зрителя от убийцы с помощью режиссёрских приёмов. В постановке заняты семь подростков.

Екатерина Акулова, режиссёр театральной студии «Домино»: «Я считаю, что они молодцы. Я думаю, что «ребёнок», как мы в театре называем рождение новых спектаклей, его рождение состоялось. И вот мы все в предвкушении, мы ждём, осталось совсем немного, когда мы его покажем зрителям».

Ученица театральной студии «Домино» Александра Ковалёва занимается в коллективе уже шесть лет. Девушка уверена, что актерство её призвание. Спектакль сложный, в труппе много новичков, но, по словам Александры, работа получилась очень хорошая.

Александра Ковалёва, актриса театральной студии «Домино»: «Спектакль сложный, потому что у нас много новых ребят. Но они смогли собраться, они смогли сделать действительно хорошую работу. Я лично ими горжусь, и пьеса мне очень сильно нравится. Я очень рада, что в этом году мы выбрали именно её, этот детектив Агаты Кристи».

Ребята проводили репетиции дважды в неделю, учили большой объём текста. Руководитель отметил, что молодые артисты вложили в работу душу.

Александр Титовский, руководитель театральной студии «Домино»: «Я был на сдаче и был удивлён, насколько им интересно, насколько у них горят глаза в этом материале. И это очень важно, чтобы актёры любили то, что они делают. То, что они не навязывают материал, а то, чтобы они ловили кайф от того, что они делают на сцене. Там сложные роли, сложный взрослый материал. Но от азарта, который они получают на сцене, мы вместе с ним получаем удовольствие как зрители».

Сейчас у театральной студии «Домино» представлена только половина премьер. Впереди спектакли для взрослых и подростков: «Мифы и боги», «Здравствуйте, я ваша тётка» и другие постановки.