Театральная студия «Домино» в этом сезоне была щедра на премьеры

Очередная из них состоялась в начале этой недели. Эксцентричную комедию показали в стенах местного ДК.

«Номер 13» - так называется спектакль театральной студии «Домино», премьера которого состоялась в ДК Железнодорожников. Постановка создана по пьесе известного английского драматурга Рэя Куни, написанной в конце прошлого века.

Александр Титовский, руководитель театральной студии «Домино», режиссёр-постановщик спектакля «Номер 13»: «Это гротеск, это юмор, искусство представления нежели переживания. Это задор и настроение. Это спектакль энергий тоже, которые соприкасаются друг с другом и это ещё больший поток. Костюмы выдержаны под эпоху Великобритании 90-х годов и атрибуты мебели тоже. Например, телефон – раньше такие были на киноподставках».

Главный герой – помощник премьер-министра попадает, мягко говоря, в неловкую ситуацию, когда обнаруживает у себя в номере тело. Не желая скандала, он пытается спрятать его от посторонних глаз. Но закручивается череда событий, которая приводит к одной большой катастрофе.

Сергей Вишняков, исполнитель главной роли: «Я человек, который очень сильно хочет решить проблему, чтобы никто о ней никогда не узнал, чтобы всё было чисто и гладко. И чтобы ни одна душа на его работе не знала о том, что происходило сегодня вечером».

По словам режиссёра-постановщика, над этим спектаклем была проделана действительно большая работа. Где-то актёрам нужно было импровизировать и подстраиваться под настроение других. В этом есть своя живость, свой шарм.

Яна Арестович, исполнительница главной роли: «Для меня комедия вообще, на мой взгляд, сложный жанр. Я до этого играла противоположную роль. Но здесь каждый найдёт себя и главная задача спектакля – это заставить задуматься. Думаю, зритель уйдёт неравнодушным и с определёнными мыслями».

Спектакля ещё можно будет увидеть 6 июня в 19 часов.