«Театральные надежды» покоряют столицу Заполярья

На протяжении трёх дней юные северяне из разных муниципалитетов региона будут показывать свои таланты, рассказывать стихи, петь и танцевать, поражая своими умениями зрителей. В этом году XI региональный конкурс «Театральные надежды» пройдёт в очно-заочном формате.

В стенах Мурманской детской театральной школы шумно и весело, юные таланты готовятся к звёздному часу. Региональный конкурс «Театральные надежды» уже давно стал доброй традицией, творческие коллективы области собираются ежегодно, чтобы побороться за звание лучшего.

Светлана Асташенкова, директор Детской театральной школы г. Мурманска: «Будет представлено одиннадцать спектаклей, так же есть номинации «Художественное слово», «Актерская песня», новая номинация «Театральная афиша». Таким образом, мы расширяем наш театральный фестиваль на различные направления творчества».

В этом году «Театральные надежды» состоятся в очно-заочном формате: исполнители, прошедшие предварительный отбор, смогут представить жюри свои творческие работы на сцене, ребята, у которых приехать не получится, будут оцениваться по видеозаписям.

Наталья Рогожина, руководитель театрального коллектива «Птицы», посёлок Мурмаши: «Семь детей приехали вместе со мной, они все очень волнуются. Будем представлять развесёлый «Колобок» - небольшую сказку».

Региональный конкурс в Детской театральной школе Мурманска продлится до 21 ноября.