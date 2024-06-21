«Театральные острова» в Южно-Сахалинске посетили преподаватели мурманской Детской театральной школы

Фестиваль проходил на базе местного театра кукол с 13 по 16 июня.

Наталья Бриленкова, директор ДТШ г. Мурманска: «Это был Первый дальневосточный фестиваль «Театральные острова», где участвовали школы со всего Сахалина. Мы посмотрели театр, побывали за сценой».

На Сахалине мурманские делегаты показали спектакль-сказку о Царе Салтане по знаменитому произведению Александра Сергеевича Пушкина. Яркие костюмы, весёлая музыка и артистичность наших земляков не могли оставить равнодушными как маленьких, так и взрослых участников фестиваля.

По словам педагогов Детской театральной школы Мурманска, впервые коллектив давал спектакль на уличной сценической площадке. Опыт этот был необычным, но однозначно положительным и свежим.

Виктория Никитина, преподаватель Детской театральной школы г. Мурманска: «Это очень полезная поездка. Я думаю, что это уже уникально только тем, что мы туда полетели. И мы впервые выступили на открытой площадке. Новые горизонты открылись для нас и нашего творчества».

Фестиваль занял 4 дня. За это время наши эксперты не только сами выступили и познакомились с коллегами из других городов, а ещё и провели мастер-классы, на которых поделились своим опытом.

Елена Уварова, преподаватель Детской театральной школы г. Мурманска: «Это была тёплая, очень яркая и очень такая тёплая беседа с педагогами, которые сталкиваются с трудностями. Опыт, который я пыталась передать и передала, надеюсь, поможет нашим коллегам, для них он будет ценен. Со многими вошли в контакт, они подписались на нас, мы на них. Наша работа продолжается: эта ниточка Мурманск - Сахалин теперь неразрывна».

Такой вот мост теперь построен между двумя регионами. Будем ждать совместные творческие проекты и сахалинцев в нашем Кольском крае. Мы - северяне любим принимать гостей.