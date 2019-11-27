Театральный бульвар засиял новогодними огнями

Мурманск украшают к Новому году. В ближайшее время в областном центре установят 200 световых конструкций и несколько ледяных фигур и горок.

Новогодние украшения уже появились на Театральном бульваре, где установили пять светодиодных ёлочек по новому проекту. Зажигаться иллюминация будет одновременно с общегородским освещением. Также на территории обновленного бульвара со стороны проспекта Ленина планируется установка световой композиции «Ель со световыми игрушками» высотой 8 метров.

«Они у нас на металлическом каркасе, внутри подсветка идет из акрилового стекла, изнутри АРГБ-подсветка, которая меняет частоту свечения и цвет: синий, зелёный, красный, - поясняет Александр Накай, директор МАУК «Мурманские городские парки и скверы», депутат Совета депутатов города Мурманска. - По контуру у нас тоже идёт освещение, чтобы создать силуэт новогодней ёлки».