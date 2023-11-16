«Театральный десант» из Полярного высадился в Заозерске

В рамках ежегодной областной акции для зрителей ЗАТО состоялась пьеса «Три любви тому назад».

Уже больше четырёх лет в гастрольном графике народного драматического театра «МОТЕС» из Полярного значится военная драма «Три люблю тому назад». Это история о людях, в чей дом ворвалась война.

Удивительно, но в пьесе совершенно нет вооруженной борьбы, разрушений и политических столкновений: о них говорят, ими пропитаны эмоции и мимика актёров, пронизана каждая сцена.

Ирина Сергеева, режиссёр народного драматического театра «МОТЕС», г. Полярный: «Нам очень нужно это! Хочется показывать свою работу в области и за её пределами».

Постановка, которую в этот раз труппа показала в Заозерске, рассказывает о ждущих своих мужчин с поля боя, о верных и преданных – о женщинах. Сложно не проникнутся настроением постановки, кода речь идёт о таких чувствах и человеческих качествах.

Артём Кудряшов, зритель, г. Заозерск: «Спектакль понравился, трогательный. Актёрская игра на высшем уровне».

На этом, уверена режиссёр, показы «Три любви тому назад» можно завершать. Впереди новые спектакли и новые поездки.

Акция «Театральный десант», в которой принял участие коллектив «МОТЕСа» направлена на поддержку и развитие любительских коллективов, предоставление им возможности совершать гастрольные поездки по городам и посёлкам Мурманской области.