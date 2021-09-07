Новые меры поддержки жилищного строительства позволят улучшить условия жизни более 1000 семей Мурманской областиК системе теплоснабжения подключено 99% многоквартирных домов Заполярья
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.09.21 19:30

Театры готовы поднять занавес, а театр кукол ещё готовится открыть музей

После снятия ряда ковидных ограничений в Мурманской области вновь могут начать работать театры. К новому сезону они уже готовы и с нетерпением ждут встречи с любимыми зрителями.

Областной театр кукол распахнет свои двери уже 18 сентября. Маленьким зрителям и их родителям покажут новый спектакль «Снежная королева», поставленный по сказке Ганса Христиана Андерсена. Артисты с нетерпением ждут встречи с любимыми гостями и готовят для них ещё один сюрприз. Вместе со стартом сезона в театре откроют музей кукол.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы постарались сделать экспозицию таким образом, чтобы человек, начиная её осматривать слева направо, увидел весь исторический пласт нашего театра. Вы знаете, что нашему театру уже 89 лет и с 1933 года он основан. Конечно, самых первых кукол у нас нет, но достаточно старые куклы здесь будут представлены».

Пока экспозиция только готовится, куклы занимают свои места на полках. В театре обещают, что музей будет обновляться, чтобы зрителям всегда было интересно его посещать, также как и спектакли. Кстати, в этом сезоне, ещё до его официального открытия, артисты уже начали работать. Сейчас они отправились на гастроли по отдаленным населенным пунктам области.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы сегодня отправили труппу, которая поедет в южные города и посёлки нашего Кольского края. На следующей неделе мы центральную часть будем охватывать. У нас будет Ловозеро, Ревда, Краснощелье, полетим на вертолёте».

И артисты Арктического театра тоже путешествуют. Правда, по разным площадкам Мурманска. Дело в том, что их основная сцена в Центре современного искусства сейчас ремонтируется. И до ноября актеры будут выступать на других площадках. Однако такие трудности их не огорчают, уже 10 сентября театр откроет сезон.

Яна Лисовик, менеджер Арктического театра: «Мы открываем сезон 10 сентября, открываем шоу-импровизацией «Выкрутасы» в 19 часов в Доме актёра. Также мы запускаем прогулку-спектакль «Мурманск 41-45». Готовимся к перезапуску спектакля по Михаилу Зощенко «Граждане» и готовим также «Врага народа».

Пока в учреждениях культуры идут репетиции, зрителям тоже стоит подготовиться. Например, собрать компанию для похода в театр, купить билеты заранее. Ведь желающих приобщиться к миру прекрасного много. Скоро погаснет свет, поднимется занавес и представление начнётся.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис: принципиальная задача – чистота, прозрачность и легитимность избирательного процесса
-

Последние комментарии

Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Комментарий к новости:ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Опасаемся ковида, но не забываем о гриппе – Артём Ладыгин
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:00«Второе дыхание». Художественный сериал, 4 серия (16+)22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области преобладает рынок вторичного жилья, на котором наблюдается дефицит ликвидного предложения-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 32 копейки, доллар укрепился почти на 24 копейки-PRO Энергетику (18+)Андрей Чибис обсудил с руководством АО «Оборонэнерго» перспективы присоединения к электросетям новых объектов-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 7 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Считалочка: прибор сообщит о каждой пойманной рыбине!
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика