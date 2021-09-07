Театры готовы поднять занавес, а театр кукол ещё готовится открыть музей

После снятия ряда ковидных ограничений в Мурманской области вновь могут начать работать театры. К новому сезону они уже готовы и с нетерпением ждут встречи с любимыми зрителями.

Областной театр кукол распахнет свои двери уже 18 сентября. Маленьким зрителям и их родителям покажут новый спектакль «Снежная королева», поставленный по сказке Ганса Христиана Андерсена. Артисты с нетерпением ждут встречи с любимыми гостями и готовят для них ещё один сюрприз. Вместе со стартом сезона в театре откроют музей кукол.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы постарались сделать экспозицию таким образом, чтобы человек, начиная её осматривать слева направо, увидел весь исторический пласт нашего театра. Вы знаете, что нашему театру уже 89 лет и с 1933 года он основан. Конечно, самых первых кукол у нас нет, но достаточно старые куклы здесь будут представлены».

Пока экспозиция только готовится, куклы занимают свои места на полках. В театре обещают, что музей будет обновляться, чтобы зрителям всегда было интересно его посещать, также как и спектакли. Кстати, в этом сезоне, ещё до его официального открытия, артисты уже начали работать. Сейчас они отправились на гастроли по отдаленным населенным пунктам области.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Мы сегодня отправили труппу, которая поедет в южные города и посёлки нашего Кольского края. На следующей неделе мы центральную часть будем охватывать. У нас будет Ловозеро, Ревда, Краснощелье, полетим на вертолёте».

И артисты Арктического театра тоже путешествуют. Правда, по разным площадкам Мурманска. Дело в том, что их основная сцена в Центре современного искусства сейчас ремонтируется. И до ноября актеры будут выступать на других площадках. Однако такие трудности их не огорчают, уже 10 сентября театр откроет сезон.

Яна Лисовик, менеджер Арктического театра: «Мы открываем сезон 10 сентября, открываем шоу-импровизацией «Выкрутасы» в 19 часов в Доме актёра. Также мы запускаем прогулку-спектакль «Мурманск 41-45». Готовимся к перезапуску спектакля по Михаилу Зощенко «Граждане» и готовим также «Врага народа».

Пока в учреждениях культуры идут репетиции, зрителям тоже стоит подготовиться. Например, собрать компанию для похода в театр, купить билеты заранее. Ведь желающих приобщиться к миру прекрасного много. Скоро погаснет свет, поднимется занавес и представление начнётся.