Театры готовы распахнуть двери

Театры в Мурманской области скоро вновь будут принимать посетителей. Такое заявление сделал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании. И теперь зрители замерли в ожидании, когда же распахнутся двери любимых учреждений культуры. Журналисты «Арктик-ТВ» пообщались со всеми представителями театров города и узнали всё о предстоящем событии.

23 января Мурманский областной театр кукол проведёт первый спектакль в привычном формате. Новый сезон после почти 10-месячного перерыва актёры начнут с премьеры постановки «Кошкин дом». Также гостей театра ждёт ещё одна новинка – «Барто пожаловать». И это не единственная радостная новость для зрителей. В планах кукольников возобновить туры по городам и посёлкам области, устроить обменные гастроли, отправиться на фестивали в другие регионы и провести один у нас.

Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол: «Серьёзный и важный для нас фестиваль «Kykart». Это известный международный театральный фестиваль в Санкт-Петербурге. И нас пригласили с двумя спектаклями в основную программу. Это очень большая честь. Мы готовимся к нему. Повезём туда две наши работы: «Маленькие трагедии» и «Дюймовочка». И осенью состоится наш фестиваль, который мы запланировали, - это фестиваль стран Баренц-региона».

Драматический театр Северного флота также откроет свои двери 23 января. И порадуют артисты зрителей премьерой спектакля-фантазии «Страсти по-итальянски». Билеты на постановки можно приобрести онлайн.

Алексей Башкиров, помощник режиссера по литературного драматургической части драмтеатра Северного флота: «Этот спектакль весьма необычен для Мурманска. Это нечто совершенно новое. Думаю, зрители, которые придут на этот спектакль, будут очень удивлены. Это музыкальный, танцевальный и очень яркий спектакль - о жизни обычной итальянской домохозяйки и о всех её перипетиях».

Также артисты подготовили ещё одну новинку - «Ботинки на толстой подошве». Премьера состоится 30 января.

Что касается самого молодого в нашем городе «Арктического театра», то он возобновит свою работу лишь в начале февраля постановкой «Выкрутасы». А пока зрители могут наслаждаться их аудио-спектаклями на свежем воздухе. Также артисты готовят и новые постановки.

Евгений Гоман, режиссёр «Арктического театра»: «Думаю, через месяц-другой мы откроем другие спектакли. В наших планах «Враг народа» по Генриху Ибсену, очень актуальная пьеса, серьёзная. Также мы работаем с группой танцоров над спектаклем по Джорджу Оруэлу 1984. Это будут главные работы в этом году. И, естественно, все спектакли, которые мы показывали в прошлом сезоне».

Областной театр драмы, который до сих пор ожидает завершения реконструкции своего здания и надеется на его открытие весной этого года, тоже готов показать зрителям новинки. 23 января состоится премьера музыкальной сказки «Золотой цыплёнок», а также спектакля «Женитьба» по пьесе Гоголя.

Напомним, что все учреждения культуры проводят сеансы со строгим соблюдением санитарных правил. Обязательно соблюдение масочного режима, термометрия на входе. Также заполняемость зала не должна превышать 50 процентов, а рассаживают зрителей – в шахматном порядке.