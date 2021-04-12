Тэг-регби завоёвывает популярность у юных спортсменов в заполярных школах

Традиционные волейбол или хоккей – это всегда хорошо и полезно. А что насчёт новых дисциплин? Мурманские школьники стараются не отставать от времени и энергично осваивают тэг-регби.

Тэг-регби – это упрощённый, бесконтактный вид регби, где вместо захватов соперника используются поясные флажки – тэги. Благодаря флажкам и мальчики, и девочки могут заниматься вместе, используя лишь свою скорость и ловкость. Игра развивает в ребятах чувство локтя и формирует у них представление о «взрослом» регби. Детям интересно изучать необычную дисциплину, ведь этот вид спорта сильно отличается от более традиционных для России игр с мячом.

Артём Горшечников, ученик пятого класса: «Эта игра более контактная. В футболе нет и в баскетболе такого нет, чтобы надо было какую-то ленточку сорвать».

Инициаторами введения тэг-регби в школьную программу стали Федерация регби России и её региональное отделение. Они помогли школьникам с инвентарём, а также организовали несколько семинаров для учителей физкультуры.

Анна Санжапова, учитель физкультуры МБОУ г. Мурманска СОШ №11: «Проводил семинар Тупицын Александр Александрович, это менеджер, который представляет тэг-регби по России. Первый день у нас проходил в легкоатлетическом манеже, где проходила теория, где мы изучали правила тэг-регби. Мы с учителями физической культуры и руководителями спортивных клубов пробовали играть в эту игру».

Скорее всего, новый вид спорта найдёт своё место в заполярных школах. Яркие впечатления, нестандартные правила, большая подвижность – всё это привлекает ребят в заморской забаве. В забаве, которая для кого-то в будущем может перерасти в профессиональную карьеру.