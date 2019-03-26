СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-снег. Рейтинг городов»На улице Воровского состоится общегородской инструктаж комплексных сил полиции Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.03.19 19:30

Техническая революция в котельной

На котельной микрорайона Нива-3 в Кандалакше АО «МЭС» завершает проект техперевооружения. Вместо советского наследия - убыточных и громоздких печей - компактные и энергоэффективные котлы, а там, где прежде требовалась физическая сила, теперь достаточно нажать пару кнопок.

Старший машинист Михаил Ильин изучает систему автоматики. Он признается, что за 26 лет его работы на котельной это настоящая техническая революция. Параметры работы котлов и насосов выводятся на монитор, настройка нового оборудования так же компьютеризирована, для любой операции по регулировки нужна всего пара кликов.

«Все датчики, все манометры раньше всё было раскидано по всей котельной, большие задвижки, приходилось открывать, привлекать сотрудников смены, чтобы они помогали,  - рассказывает о недалёком прошлом Михаил Ильин,  старший машинист филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». - Один стоит в одном месте, другой открывает. А теперь, видите, сплошные приборы, кнопки, переключатели - всё в автомате. За этим будущее».

Котельную Нивы-3 в Кандалакше строили в пятидесятые прошлого века. Сначала она была угольной, а в восьмидесятых в качестве топлива стали использовать мазут, перебои с  которым здесь вспоминают до сих пор. Но в то время котельная принадлежала сначала Кандалакшскому алюминиевую заводу, а потом частному лицу.  Уже четвертый год собственник – компания «Мурманэнергосбыт», которая и провела первую за десятки лет модернизацию.

Еще большую экономию специалисты ждут от техперевооружения. Это один из самых масштабных проектов компании. Над ним работали весь предыдущий год, поделив котельную на век двадцатый и двадцать первый. Основная часть советского наследия – теперь просто резерв. А вместо изношенного котла с самым низким КПД – два компактных, но более энергоэффективных. Под них монтируется и новое вспомогательное оборудование. Системы защиты – в разы надежнее и дублируют друг друга.

«Для жителей, как мы и говорили, будет экономия мазута. Это не только экономия по деньгам, но и снижение выбросов в окружающую среду, - комментирует Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». - Порядка 120 тонн выбросов в год уже будет меньше за счёт того, что это более современный процесс горения».  Работать по-новому котельная начнёт совсем скоро. Сегодня специалисты проходят обучение и завершают наладку - важно испытать технику на максимальные нагрузки, чтобы её запуск не отразился на потребителях.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМурманск – база освоения российской Арктики
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееДемократические процедуры «нарисовать под себя» хочет Максим Белов
-Слово не воробей...Мы не собираемся ни при каких обстоятельствах ни с кем воевать
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Арина
26.03.19 19:47
За Перетрухиным следом может пойти и Гноевский - провальная сфера деятельности, которой верховодил из Москвы одно время Чибис.
Комментарий к новости:«Встретить весну в чистых городах»: Андрей Чибис объявил о создании в Мурманской области оперативного штаба по наведению порядка на улицах, во дворах и домах
Мимо проходящий
26.03.19 14:31
А в это время глава Счетной палаты Алексей Кудрин опасается, что финансирование образования и здравоохранения в ближайшие шесть лет не позволит сделать качественный рывок в этих сферах и достичь нацио
Комментарий к новости:Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона
Наталья
26.03.19 14:18
Забавно! Теперь буду с интересом ждать, сколько времени потребуется на назначение нового министра и сколько времени на то, чтобы навести порядок в региональном здравоохранении.
Комментарий к новости:Перетрухин открывает счёт! Министр здравоохранения Мурманской области уходит из правительства региона
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272812345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире22:00«Зоя». Художественный сериал, 2 серия (16+)23:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)23:30«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)
-PRO ДеньгиРоссияне соблюдают пост – отмечается резкое снижение среднего чека за последние две недели-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 33 копейки, евро - на 34 копейки-PRO ЭнергетикуЭнергетики завершают строительство воздушных линий к подстанции «Мурманская» от подстанции ПС-53-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 27 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыЗа шесть лет в России необходимо расселить 530 тысяч человек
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
22.03.19: 23 марта к нам прилетит Андрей Чибис, временно исполняющий обязанности главы Мурманской области. Ожидаете ли Вы изменений в своей жизни от работы эффективного путинского менеджера?Проголосовало: 192 человека
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика