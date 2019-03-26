Техническая революция в котельной

На котельной микрорайона Нива-3 в Кандалакше АО «МЭС» завершает проект техперевооружения. Вместо советского наследия - убыточных и громоздких печей - компактные и энергоэффективные котлы, а там, где прежде требовалась физическая сила, теперь достаточно нажать пару кнопок.

Старший машинист Михаил Ильин изучает систему автоматики. Он признается, что за 26 лет его работы на котельной это настоящая техническая революция. Параметры работы котлов и насосов выводятся на монитор, настройка нового оборудования так же компьютеризирована, для любой операции по регулировки нужна всего пара кликов.

«Все датчики, все манометры раньше всё было раскидано по всей котельной, большие задвижки, приходилось открывать, привлекать сотрудников смены, чтобы они помогали, - рассказывает о недалёком прошлом Михаил Ильин, старший машинист филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». - Один стоит в одном месте, другой открывает. А теперь, видите, сплошные приборы, кнопки, переключатели - всё в автомате. За этим будущее».

Котельную Нивы-3 в Кандалакше строили в пятидесятые прошлого века. Сначала она была угольной, а в восьмидесятых в качестве топлива стали использовать мазут, перебои с которым здесь вспоминают до сих пор. Но в то время котельная принадлежала сначала Кандалакшскому алюминиевую заводу, а потом частному лицу. Уже четвертый год собственник – компания «Мурманэнергосбыт», которая и провела первую за десятки лет модернизацию.

Еще большую экономию специалисты ждут от техперевооружения. Это один из самых масштабных проектов компании. Над ним работали весь предыдущий год, поделив котельную на век двадцатый и двадцать первый. Основная часть советского наследия – теперь просто резерв. А вместо изношенного котла с самым низким КПД – два компактных, но более энергоэффективных. Под них монтируется и новое вспомогательное оборудование. Системы защиты – в разы надежнее и дублируют друг друга.

«Для жителей, как мы и говорили, будет экономия мазута. Это не только экономия по деньгам, но и снижение выбросов в окружающую среду, - комментирует Михаил Проснев, директор филиала АО «МЭС» «Кандалакшская теплосеть». - Порядка 120 тонн выбросов в год уже будет меньше за счёт того, что это более современный процесс горения». Работать по-новому котельная начнёт совсем скоро. Сегодня специалисты проходят обучение и завершают наладку - важно испытать технику на максимальные нагрузки, чтобы её запуск не отразился на потребителях.