Технические новинки ждут избирателей во время выборов Президента РФ

Век высоких технологий. За последние десятилетия человечество изобрело несчётное количество машин и приборов, которые упрощают и значительно ускоряют работу. В этот раз новшества коснуться и главного события станы – выборов президента. В двадцати восьми избирательных участках Мурманска установят автоматические урны-сканеры. Значительных изменений в самом процессе не предвидится, однако, подсчёт голосов это значительно упростит.

28 автоматических урн для сбора бюллетеней появятся на выборах Президента РФ в Мурманске. На первый взгляд, техника может показаться сложной и пугающей для избирателей. Однако, принцип действия аппарата прост: нужно заполнить бюллетень, затем положить его лицевой стороной вниз на платформу для приёма, после чего бумага автоматически попадает в бокс - в этот момент и происходит сканирование.

Аппарат оснащён резервным источником питания - в случае перебоя с электричеством сможет продолжать работу на протяжении двух часов. На конфиденциальность процесса автоматическое оборудование никак не повлияет.

- Избиратели должны знать, что аппараты достаточно надёжные, - заверяет Светлана Зайнутдинова, руководитель информационного центра аппарата избирательной комиссии Мурманской области. - Это обеспечит непрерывность избирательного процесса. Подстроить как-то итоги голосования невозможно, так как имеются все защиты. И никакой сложности также не должно возникнуть во время процесса голосования.

А вот испорченные или пустые бланки урна не примет. Если на документе не будет печати избирательного участка, устройство вас об этом оповестит.