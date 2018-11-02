Техника есть, с задачей справляется, а вот рабочих рук не хватает

Городское управление дорожного хозяйства к сюрпризам северной погоды готово. Заранее закуплена и эффективно работает на дорогах техника, с избытком заготовлена песчано-соляная смесь, снегоплавильные машины превращают собранную с дорог снежную кашу в воду. Одна проблема - рабочих рук не хватает. В рамках депутатского объезда члены горсовета посетили учреждение.

Обильные осадки и перепады температуры, которые в последние дни создали так много трудностей северянам, не стали проблемой для мурманских дорожников. Круглосуточно на магистралях города работает спецтехника, которая собирает и вывозит снег, а затем посыпает дороги песчано-соляной смесью. Бороться с ледяной коркой на трассах будут два новых грейдера, прошлая зима показала острую необходимость в таких машинах. И в этом году они были закуплены. Стоимость каждого 8 миллионов рублей.

Депутаты мурманского совета депутатов на предприятии частые гости. Задача этого визита - посмотреть, как работает недавно введенная в эксплуатацию техника, вовремя ли обслуживается, и есть ли у дорожников трудности.

Техники, запчастей и расходных материалов управлению хватает, но трудности все-таки есть – это дефицит сотрудников. Об этой проблеме говорили давно, только решить ее в полной мере пока не удалось, поэтому ряд объектов в городе передадут на обслуживание частным компаниям.

Не довольны этой осенью депутаты работой управляющих компаний, которые не в пример УДХ за территориями следят плохо. Тротуары не чистят, да и проезжая часть дворов не в порядке, автомобили застревают в снежной каше, на что горожане часто сетуют народным избранникам.