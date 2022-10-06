Техника готова, песок и соль есть – Мурманск к причудам зимы подготовился

У природы нет плохой погоды. Но в нашем регионе снег может появиться совсем скоро, поэтому важно заранее подготовить город к этому периоду.

В Мурманске активно подготавливают уборочную технику к зимнему периоду. Так как количество выпадших осадков не всегда можно предугадать, надо заранее устранить все недочёты и наладить процесс. Глава администрации Юрий Сердечкин в рамках традиционного объезда оценил готовность парка машин дорожного хозяйства.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы понимаем, что зима близко, поэтому техника должна быть готова в любой момент для того, чтобы начать зимнюю уборку. У нас на территории города работает порядка двухсот единиц техники, для того чтобы содержать город в надлежащем состоянии. Конечно, мы занимаемся её обновлением, например, в этом году мы закупили новые лаповые погрузчики, фронтальные погрузчики, комплексные машины, комбинированные. Мы сейчас ожидаем приходы новой техники. Думаю, что до конца года мы получим 8-9 единиц новой техники, которая нам необходима. В следующем году эту работу продолжим».

Всего на балансе Управления дорожного хозяйства 193 единицы специальной техники, из которых 174 находится в режиме уверенной эксплуатации. К концу года это число может увеличиться на 20.

Сергей Рысев, директор ММБУ «УДХ»: «К зимнему сезону предприятие готово на 80 процентов, что является удовлетворительным. Соответственно в зиму мы выходим нормативно. Запас противогололёдных материалов есть, пескосоляная смесь подготовлена. Соль, песок подготовлены. Поэтому к зиме мы готовы».

Важно, чтобы хватало антиобледенительных реагентов, техники и людей, которые будут трудиться на наших дорогах в холодную пору. На данный момент дефицита кадров нет.