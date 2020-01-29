Техника и люди в морозы работают в щадящем режиме

Дорожные магистрали в Мурманске, несмотря на сильные морозы, убираются в круглосуточном режиме. При этом в Управлении дорожного хозяйства во время экстремальных температур бережно относятся и кадрам, и к технике.

Относительно мягкая зима в Мурманске сменилась крепкими морозами. В УДХ сейчас также изменился привычный режим работы - все силы брошены на вывоз снега. Щеточную технику при морозах в -22 градуса не используют.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «Машины стоят на базах, но мы их не выпускаем на трассы, так как велика вероятность повредить гидравлическую систему. Два часа работы могут обернуться тремя сутками ремонтных работ».

В морозную погоду особенно нелегко приходится тем сотрудникам, которые вручную убирают и чистят пешеходные зоны. Для них предусмотрены особые условия труда.

Станислав Ланин, директор муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства»: «220 человек находится на линии, режим работы у них щадящий: мы даём им возможность отдохнуть, погреться. Работа идёт в штатном режиме».

По словам специалистов дорожного хозяйства, пескосоляной смесью проезжую часть и поверхность тротуаров в ближайшее время обрабатывать не будут, так как в этом нет смысла – реагент просто не действует при столь низкой температуре.