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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.20 19:30

Технопарк «Кванториум 51» превратился в базу переподготовки преподавателей

В мурманском технопарке «Кванториум 51» для педагогов региональных центров «Точка роста» проводят образовательную сессию. За четыре дня они познакомятся с современным высокотехнологичным оборудованием и научатся с ним работать.

Лилия Малыхина преподает в Ковдоре технологию, но с этого учебного года она также руководит местным центром «Точка роста». Чтобы лучше понимать современные технологии  образования и как с их помощью обучать детей, педагог приехала на специальную сессию в мурманский «Кванториум». Теперь она с коллегами изучает робототехнику.

Лилия Малыхина, руководитель центра образования «Точка роста» в Ковдоре: «Очень интересно. И поскольку мы ничего из практики не знаем, у нас есть оборудование, но мы не умеем работать. А тут мы учимся каждый день всему новому. И становишь, как ребёнок, которому всё интересно, всё надо».

Лилия здесь вместе с ещё 28 коллегами учится разрабатывать кейсы, сценарии мероприятий, работать на высокотехнологичном оборудовании. За несколько дней участники сессии под руководством наставников познакомятся не только с робототехникой, но и  3Д-моделированием и 3Д-печатью на различных принтерах, обучатся основам цифровой картографии и погрузятся в мир ВИАРа (виртуальной реальности).

Александр Федулеев, наставник образовательной сессии для педагогов «Точка роста»: «Тот материал, который мы им выдаём, достаточно объёмный. Понятное дело, что за четыре дня мы не сможем рассказать абсолютно всё. Но мы им рассказываем основы, они пробуют это повторить,  плюс, мы им рассказываем, что можно сделать на будущее».

По окончании образовательной сессии участники сдадут итоговую аттестацию. И те педагоги, которые успешно её пройдут, получат удостоверения о повышении квалификации.

Сергей Кулаков, директор Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия»:  «Точек роста» по всей стране открывается большое количество. И задачи, поставленные президентом, серьезные в этом направлении, поэтому «Кванториум» подключился к повышению квалификации. Здесь, самое главное, на что мы уделяем внимание, не только поработать с учебным оборудованием, но и перезагрузить сознание педагогов. Потому что мы всё время говорим, что выпускники ХХI века, дети поколения Z должны обладать 4К компетенциями. Но, к сожалению, не все педагоги наши ими обладают».

Напомним, в этом году на базе школ Мурманской области заработали 29 специализированных центров «Точка роста». Оснащенные по последнему слову техники классы  открыли благодаря  национальному проекту «Образование».

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