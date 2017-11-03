Текст послания впечатляет, или Музей – гарантия сохранности памяти поколений

Поэтому письмо потомкам, которое извлекли из капсулы времени в Мурманске, передано в краеведческий музей.

Письмо, написанное в 1967 году, пролежало под землёй 50 лет и было «получено» 4 октября – на 101-ю годовщину Мурманска. Текст послания зачитали со сцены на праздновании Дня города, но теперь ознакомиться с пожеланиями комсомольцев 60-х годов прошлого века каждый житель города может лично. Страницы письма будут выставлены в краеведческом музее. Вместе с письмом на экспозиции будут представлены и другие экспонаты - материалы, газетные подшивки, подписи участников закладки капсулы времени.

- Для музея это, конечно же, это бесценный экспонат, содержащий очень важные сведения, - говорит Елена Химчук, директор Мурманского областного краеведческого музея. - Именно того времени, это свидетель того события, которое происходило 50 лет назад. Не секрет, что такие мероприятия проводились в СССР во многих регионах. А то что капсулу вскрыли, зачитали текст, опубликовали его, очень важно для сегодняшнего поколения, потому что текст послания впечатляет.