Тексты черпает из жизни, или Авторемонтник, таксист и рэпер в одном лице

Проехать с ветерком и услышать рэп в исполнении начинающего музыканта теперь может каждый мурманчанин. В социальных сетях появилось видео с записью исполнения трека водителем городского такси. Творчество оценили многие пользователи Сети, а съёмочная группа «Арктик-ТВ» решила встретиться с молодым музыкантом.

Денис Гончаров занимается ремонтом автомобилей и подрабатывает таксистом, сегодня его железный конь заглох совсем некстати. На помощь как всегда поспешили товарищи, буквально через минуту раздаётся звук плавного хода двигателя и можно снова отправляться на заработки. Такой свободный график позволяет молодому человеку заниматься сочинением текстов для рэпа.

Денис Гончаров: «Можно написать о том, что видишь со стороны в людях, как они поступают. Я много общаюсь с людьми, подмечаю, что они делают правильно или неправильно, но это мои оценки. Потом просто начинаю писать. У меня в машине есть блокнотик с ручкой, «заест» какая-нибудь строчка, я напишу пару строк».

Готовые треки Денис зачитывает, если тому располагает обстановка, своим пассажирам. Один из клиентов выложил в интернет видео такой музыкальной поездки и стал сразу же любимчиком у многочисленной аудитории. Специально для нашей съёмочной группы Денис повторил своё выступление, которое так понравилась пользователям соцсетей: «Сколько жизнь бросала на дно… буду про себя радоваться и вставить сегодняшнее …не дадут тебе любви».

Денис год назад переехал в Мурманск из Никеля. В посёлке он также занимался творчеством, сочинял тексты и снимал клипы вместе с друзьями. По жизненным обстоятельствам молодому человеку пришлось оставить малую родину, где он трудился электромонтером на заводе. Теперь он готов покорить столицу Заполярья, а сложности его не пугают.

Денис Гончаров: «В каждом минусе надо искать плюсы, музыка помогает выживать в моментах, когда ты начинаешь впадать в депрессию, когда ты пишешь текс, даже если это будет проза, неважно, ты просто выговоришься на листок».

В городе уже нашлись единомышленники, которые поддерживают его талант и даже помогают записать треки в звукозаписывающей студии. Ведь, по словам ребят, рэп сейчас находится на пике своей популярности.

Алексей Андрейченко, друг Дениса Гончарова: «Люди, наверное, уже устали от загруженной музыки, им хочется чего-то, что не несёт смысловой нагрузки. Из-за его хорошего сочетания с различной музыкой рэп сейчас стал популярней».

Молодой исполнитель мечтает о славе, чтобы ему подпевал весь концертный зал, чтобы его композиции звучали из колонок каждого автомобиля. Пока же у каждого жителя есть возможность прокатиться на такси с харизматичным и талантливым водителем, а если посчастливится, то даже услышать, как он читает рэп.