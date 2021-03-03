Текущая эпидобстановка в Мурманской области позволяет продолжить поэтапную отмену «ковидных» ограничений

75 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 6 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Регион преодолел отметку в 47 тысяч заражённых, столько зарегистрировано с начала тестирования.

Больше всего заболевших в Мурманске (+43), Североморске (+5) и Оленегорске (+5).

«Текущая эпидобстановка в Мурманской области позволяет продолжить поэтапную отмену ограничений,- сообщил глава региона Андрей Чибис.

В области с 5 марта снимут ряд «ковидных» ограничений. Отменят обязательную самоизоляцию для лиц старшего поколения. Будет разрешена работа детских лагерей. Родители дошколят смогут принимать участие в утренниках, в зал допускается только один из членов семьи. Также вновь можно будет проводить мероприятия в библиотеках.

Предприятия общепита, которые на сегодняшний день работают до 23 часов, при соблюдении всех требований Роспотребнадзора смогут работать до 2 часов ночи.

Изменения в правила вступят в силу с пятницы 5 марта. Соответствующее постановление будет подписано губернатором и опубликовано в ближайшее время.

Отмена отдельных ограничений никак не отражается на соблюдении простых санитарных правил – носить маски, тщательно мыть руки и дезинфицировать контактные поверхности по-прежнему необходимо.