Текущая неделя объявлена Минздравом России Неделей профилактики рака лёгких

Важно быть осведомлённым о самой болезни и о том, как её выявить на ранней стадии.

По статистике ежегодно в России диагностируют около 55-60 тысяч новых случаев рака трахеи, бронхов и лёгкого. Чаще всего им страдают мужчины. Само заболевание может проходить бессимптомно, особенно на ранних стадиях. Поэтому рак лёгкого отличается очень высокой смертностью.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Есть определенные признаки недомогания: кашель, отдышка, какие-то болевые ощущения, частые воспалительные заболевания».

В среднем за год в России от рака лёгкого умирают 50 тысяч человек, из них 10 тысяч - женщины. Это 17% от всех смертей, вызванных онкологическими заболеваниями. При такой статистике важно помнить про регулярную проверку здоровья.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Более качественным стандартом является компьютерная томография лёгких. Она и просто достаточно выполняется, есть во всех, практически, стационарах Мурманской области. Поэтому, я считаю, что это идеальный стандарт для профилактики, для диагностики, скрининга рака лёгкого. Поэтому рекомендую именно этот метод».

Обследование врачи рекомендуют проходить раз в год. Но, что происходит, если рак лёгкого уже обнаружен у человека?

Хирургическое удаление – основной метод терапии. В областной больнице имени Баяндина проводят такие операции. В отделении хирургии уже готова операционная. В конкретном случае, благодаря качественной диагностике и выявлению заболевания на ранней стадии, пациентке выполняют резекцию доли лёгкого, то есть удаление участка, пораженного опухолью.

Станислав Скрябин, заведующий отделением торакальной хирургии Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Пациентка с раком лёгкого, операция поможет практически полностью излечить её от этого недуга».

С момента постановки диагноза и до операции проходит неделя. Потом ещё одну неделю врачи наблюдают за его состоянием. Позднее выявление онкологии ведёт к более тяжёлым последствиям. Прогноз по операциям на 2-3-й стадии более неблагоприятный, а на 4-й - пациент проходит только специализированное медикаментозное лечение в онкодиспансере.