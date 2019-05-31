Текущий ремонт идёт полным ходом – специалисты «Севжилсервиса» ремонтируют подъезды домов

Сотрудники управляющей компании «Севжилсервис» не только убирают дворы и ремонтируют детские площадки, но и активно ведут текущий ремонт стен в подъездах обслуживаемых домов в Мурманске.

По словам представителей компании, за этот год планируется обновить более 40 подъездов. Сейчас ремонтные работы ведутся и в доме по адресу: улица Аскольдовцев, 30 корпус 2. Специалисты белят потолки, штукатурят стены, красят батареи и чинят ступеньки. Процесс, по словам рабочих, очень трудозатратный - в среднем на ремонт одного подъезда уходит один месяц. А вандалам, чтобы испортить красоту, оставив очередную надпись, хватает и десяти секунд.

«Жители не ценят чистоту отремонтированного подъезда, говорит Семён Ситник, генеральный директор группы компаний «Севжилсервис». – Часто в течение короткого времени, после окончания ремонта, появляются надписи, граффити и всё остальное. Следите, пожалуйста, за чистотой, мурманчане!».