Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.19 19:30

Телефон «прямой линии» звонит непрерывно

Отсутствие горячей воды, ямы на тротуарах и дорогах и нечищеные ступеньки - с проблемами в сфере ЖКХ к Андрею Ивановичу во время очередной «прямой линии» мурманчане обращаются чаще всего. И, несмотря на то, что решением таких вопросов должны заниматься управляющие компании, глава администрации берёт на карандаш каждое сообщение.

- Понятно, что люди пожилые, конечно, они не знают тонкостей всех сегодняшнего законодательств, поэтому сегодня мы будем вмешиваться, решать  вопрос с управляющей компанией, с Фондом капитального ремонта, для того, чтобы у людей действительно появилась вода, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Телефон в редакции главной городской газеты не умолкает ни на минуту, Андрей Иванович отвечает на каждый звонок. Даже, если вызов срывается, перезванивает сам с мобильного телефона, чтобы выслушать каждого, кому нужна помощь. 

- Чтобы время не тратить, не буду вас расспрашивать, какими заслугами вы пользуетесь, какие они у вас есть. Давайте так: с вами свяжутся и конкретно под вас определят, какие для вас есть льготы, если они есть, - ведёт очередной диалог с пожилым горожанином Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хорошо? Вас так устроит?

«Прямая линия» «Вечёрки»- рубрика постоянная. За годы существования проекта были решены многие проблемы в разных сферах жизни северян, воплощены в жизнь задумки и пожелания: это и создание памятников, и реконструкция скверов, и социальные проекты.

- Мы ввели в практику систему отслеживания звонков, то есть, как реализуются  обращения, которые поступают к главе администрации,  - сообщил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Мы в сегодняшнем номере газеты уже об этом рассказали:  когда люди обратились, с какими проблемами обратились, что сделано.

Например, долгожданный новогодний подарок благодаря «прямой  линии» получил ветеран войны. В январе 2018 года в подвале жилогодома, где он проживает, вышел из строя общедомовой бойлер. До декабря Виктор Пинтяк обращался в разные инстанции, все без толку. На «прямую линию» звонил с последней надеждой.

- Он (Андрей Сысоев. – Ред.) говорит: «Хорошо, записал, постараюсь Вам помочь». Где-то через два-три дня меня вызывают в Ленинскую администрацию, написал там  заявление об оказании материальной помощи на установку подогревателя воды, - рассказывает Виктор Пинтяк, житель дома № 61/3 на улице  Книповича.

Водогрей установили, теперь горячая вода у ветерана есть всегда.

На «прямую линию» мурманчане звонят не только с просьбами, но и с благодарностью за оперативное решение проблем. История Виктора Констановича яркий тому пример.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Нина
17.01.19 19:57
журналюг, блогеров стало столько же, как б******й на Свердлова, поэтому к ним и отношение такое - продажные! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Алексей
17.01.19 10:32
Добрый день! Напротив окна повесили строительную люльку для работ по заделыванию швов. Но на протяжении месяца так и не приступили к выполнению работ. Я обращался в УК с просьбой убрать люльку от окн
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Д.О. Вернер
16.01.19 22:32
- Теперь ребята могут получать те навыки, которые востребованы не только сегодня, но и будут востребованы завтра, - отметила во время рабочего визита Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Мы
Комментарий к новости:И катер соберут и мебель изготовят
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)23:30«Рамки закона». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиСеверян радует активный рост цен на привычные продукты питания-PRO ВалютуКурс евро снизился на 50 копеек, доллара – почти на 32 копейки-PRO Энергетику«Норникель» модернизировал распределительную подстанцию в Мончегорске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 18 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 320 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика