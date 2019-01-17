Телефон «прямой линии» звонит непрерывно

Отсутствие горячей воды, ямы на тротуарах и дорогах и нечищеные ступеньки - с проблемами в сфере ЖКХ к Андрею Ивановичу во время очередной «прямой линии» мурманчане обращаются чаще всего. И, несмотря на то, что решением таких вопросов должны заниматься управляющие компании, глава администрации берёт на карандаш каждое сообщение.

- Понятно, что люди пожилые, конечно, они не знают тонкостей всех сегодняшнего законодательств, поэтому сегодня мы будем вмешиваться, решать вопрос с управляющей компанией, с Фондом капитального ремонта, для того, чтобы у людей действительно появилась вода, - говорит Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска.

Телефон в редакции главной городской газеты не умолкает ни на минуту, Андрей Иванович отвечает на каждый звонок. Даже, если вызов срывается, перезванивает сам с мобильного телефона, чтобы выслушать каждого, кому нужна помощь.

- Чтобы время не тратить, не буду вас расспрашивать, какими заслугами вы пользуетесь, какие они у вас есть. Давайте так: с вами свяжутся и конкретно под вас определят, какие для вас есть льготы, если они есть, - ведёт очередной диалог с пожилым горожанином Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Хорошо? Вас так устроит?

«Прямая линия» «Вечёрки»- рубрика постоянная. За годы существования проекта были решены многие проблемы в разных сферах жизни северян, воплощены в жизнь задумки и пожелания: это и создание памятников, и реконструкция скверов, и социальные проекты.

- Мы ввели в практику систему отслеживания звонков, то есть, как реализуются обращения, которые поступают к главе администрации, - сообщил Виктор Хабаров, главный редактор газеты «Вечерний Мурманск». – Мы в сегодняшнем номере газеты уже об этом рассказали: когда люди обратились, с какими проблемами обратились, что сделано.

Например, долгожданный новогодний подарок благодаря «прямой линии» получил ветеран войны. В январе 2018 года в подвале жилогодома, где он проживает, вышел из строя общедомовой бойлер. До декабря Виктор Пинтяк обращался в разные инстанции, все без толку. На «прямую линию» звонил с последней надеждой.

- Он (Андрей Сысоев. – Ред.) говорит: «Хорошо, записал, постараюсь Вам помочь». Где-то через два-три дня меня вызывают в Ленинскую администрацию, написал там заявление об оказании материальной помощи на установку подогревателя воды, - рассказывает Виктор Пинтяк, житель дома № 61/3 на улице Книповича.

Водогрей установили, теперь горячая вода у ветерана есть всегда.

На «прямую линию» мурманчане звонят не только с просьбами, но и с благодарностью за оперативное решение проблем. История Виктора Констановича яркий тому пример.