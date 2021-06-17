Телефонизация ревдинской колонии сорвалась

Заключенные посёлка Ревда не теряют связь с остальным миром, однако, это ненадолго. Совсем недавно сотрудники ФСИН перехватили контрабанду мобильных телефонов.

В ночное время сотрудники охраны обнаружили в лесу одинокую фигуру, которая медленно приближалась к режимному объекту. К неопознанному лицу немедленно выдвинулась группа караула с собакой, однако, задержать «контрабандиста» не удалось, мужчина спешно скрылся в лесу, оставив на месте лишь свой пакет.

В пакете обнаружилось полтора десятка мобильных телефонов, несколько USB-кабелей, зарядных устройств, а также флеш-карта. Запрещённые предметы были изъяты сотрудниками колонии, по факту произошедшего ведётся проверка.