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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.05.25 19:30

Телефонные и интернет-мошенники продолжают обманывать доверчивых россиян

К сожалению, статистика данного вида преступлений не уменьшается. На уловки преступников попадаются не только взрослые, но и дети.

Почти что ежедневно многим жителям нашей страны поступают сомнительные звонки. Им сообщают о якобы взломах личных страниц на важных госпорталах, краже данных банковских карт и прочих действиях. Таким способом мошенники «разводят» добропорядочных граждан на деньги. Эта тенденция растёт с каждым годом, что вызывает обеспокоенность всех правоохранительных служб.

Владимир Бударин, заместитель начальника Следственного управления УМВД России по Мурманской области: «Мы видим динамику увеличения количества таких преступлений с 61% от общей доли совершённых на территории региона на сегодняшний день преступлений до 72,8%. Если говорить о предмете данного рода преступлений, то денежные средства граждан, которые злоумышленники похищают различными формами и методами, то здесь тоже прослеживается тенденция к увеличению объёмов средств, которые теряют граждане. В процентном соотношении порядка 10-15% ежегодно мы видим и констатируем».

Только за прошлый год мошенники обманули россиян на более чем 27 млрд рублей. Наиболее значимой новой формой борьбы с аферистами в этом году стал самозапрет на выдачу кредитов. Этой функцией только за первый месяц работы воспользовались 7% россиян, их число постоянно увеличивается. Специалисты отмечают, что мошенники уже активизировались и начали звонить по поводу якобы неправильно установленного самозапрета. Верить таким сообщениям нельзя. А лучше узнать больше про ещё один метод борьбы, который заработает с 1 сентября. Его называют «периодом охлаждения».

Иван Панковец, заместитель начальника отдела безопасности отделения Банка России по Мурманской области: «Будет введена дополнительная мера – самозапрет на оформление сим-карт. Каждый гражданин может проверить у себя на портале «Госуслуги» оформлена ли на него какая-нибудь сим-карта, а если нет, то можно отказаться от неё. И второе, будет введён сервис «второй руки». Это так называемое поручительство при совершении финансовых операций. Банк должен будет предварительно согласовать проведение операции с доверенным лицом».

На сегодняшний день самым действенным способом борьбы с телефонными и интернет-мошенниками остаётся профилактика. Важно быть в курсе новых схем обмана и предупреждать своих близких. Самой уязвимой частью населения остаются пожилые люди, но сейчас в зону риска попадают и дети. Помните, злоумышленники умело играют на эмоциях, используют психологические приёмы, на которые нельзя вестись.

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