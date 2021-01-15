Телефонные террористы держат экстренные службы Мурманска в напряжении

Уроки в двух мурманских школах закончились раньше из-за анонимного звонка. Люди на том конце провода, предположительно, сообщили об угрозе взрыва учебных заведений.

После этого обучающихся и персонал мурманских школ №№ 36 и 43 незамедлительно эвакуировали, а на место ЧП приехали экстренные службы.

На этом анонимные звонки не прекратились – под угрозой минирования оказались здания Мурманской областной Думы и комитета по образованию администрации города.

Напомним, что прошлой зимой такие сообщения в большом количестве уже поступали заполярным спасателям. Тогда им пришлось проверять на наличие мин здания областного правительства, аэропорта и вокзала.