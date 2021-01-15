День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.01.21 19:30
Телефонные террористы держат экстренные службы Мурманска в напряжении
Уроки в двух мурманских школах закончились раньше из-за анонимного звонка. Люди на том конце провода, предположительно, сообщили об угрозе взрыва учебных заведений.
После этого обучающихся и персонал мурманских школ №№ 36 и 43 незамедлительно эвакуировали, а на место ЧП приехали экстренные службы.
На этом анонимные звонки не прекратились – под угрозой минирования оказались здания Мурманской областной Думы и комитета по образованию администрации города.
Напомним, что прошлой зимой такие сообщения в большом количестве уже поступали заполярным спасателям. Тогда им пришлось проверять на наличие мин здания областного правительства, аэропорта и вокзала.
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Последние комментарии
Юрий
13.01.21 12:40
Открытие гей клуба на Мурманской миле - позорище..куда власти смотрят?? На милю мы ходим семьей с детьми с друзьями и педикам там нет места!
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Валерия Поспелова
11.01.21 05:47
Владею полной информацией по ситуации с квартирой, данными о лицах, участниках. Все на самом деле обстояло иначе. 79819794459
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Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
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