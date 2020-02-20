Но и это ещё не всё. В конце прошло года и начале этого по Мурманску «прокатилась» волна сообщений об угрозах взрыва. Экстренным службам неоднократно приходилось эвакуировать сотрудников правительства и администрации города, больниц, зданий суда, аэропорта и вокзала.

Каждое такое сообщение оказывалось ложным. Последний случай, когда неизвестные сообщили о заложенном взрывном устройстве, произошёл 20 февраля. Сотрудники якобы заминированных учреждений наверняка уже устали уходить на внеплановый перерыв, многие в социальных сетях жалуются, что телефонные террористы мешают работать.