Телеграм-бот «Инвазионные растения Мурманской области» поможет бороться с опасными «пришельцами»

Аспирант Полярно-альпийского ботанического сада-института и её научный руководитель разработали телеграм-бот «Инвазионные растения Мурманской области».

Он призван помочь составить карту опасных «пришельцев», понять, считается ли замеченное нами растение инвазионным.

Пользоваться им очень просто: нужно зайти в телеграм-бот, нажать «старт» – и можно начинать знакомство. В нём представлена краткая информация о десяти потенциально инвазионных видах растений Мурманской области.

Для создания наблюдения нужно выбрать необходимый вид из списка, добавить фотографии, геопозицию и написать комментарий, например, о численности.

Статистику своих наблюдений можно посмотреть во вкладке «профиль». Помощь неравнодушных людей поможет создать прочную основу для принятия управленческих решений по борьбе с растительными инвазиями в регионе, уверены инициаторы проекта.